Berlin. Aufgepasst, liebe Antifas und sozialistische Sportsfreunde: Das Solidarische Netzwerk Schöneweide organisiert am Sonnabend in Berlin das I. Antifaschistische Fußballturnier. Ziel ist es, Naziumtrieben im Kiez etwas entgegenzusetzen und trotzdem gemeinsam Spaß zu haben. Der ist bei fünf-gegen-fünf-Spielen im Käfig an der Spree fast schon sicher. Zu gewinnen gibt es Tickets für Spiele des Frauenteams von Union Berlin und einen Haufen neue Genossen. Dazu gibt es ein Punkkonzert. Dem Vernehmen nach schon am Start sind u. a. Teams von SDAJ, Solid und Roter Traktor, Platz ist noch für viele mehr, auch für Einzelspieler, gerne von überall. Anmeldungen erbeten an: sns@systemli.org. (jW)

28. September 2024, ab 11 Uhr am Fußballplatz am Kaisersteg und auf dem Gelände der Alten Kita, Berlin-Schöneweide