Kitas: Verdi sieht Angriff auf Streikrecht

Berlin. Ein Gespräch über eine Notdienstvereinbarung im Streikfall bei den Kita-Eigenbetrieben endete am Dienstag ohne Ergebnis. Der Senat und die Geschäftsleitungen der Kita-Eigenbetriebe forderten in dem Gespräch, dass 70 bis 80 Prozent der Betreuung abgesichert werden und alle Einrichtungen geöffnet bleiben sollen, erklärte Verdi und kritisierte: Damit würde das Streikrecht der Beschäftigten in einer unverhältnismäßigen Art und Weise eingeschränkt werden. »Statt zu versuchen, den Streik mit solchen fadenscheinigen Tricks zu verhindern, muss der Senat endlich in Verhandlungen einsteigen«, erklärte die Verdi-Landesbezirksleiterin für Berlin-Brandenburg, Andrea Kühnemann. (jW)