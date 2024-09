Protest für Pflegehelfer in Berlin

Berlin. Etwa 40 Beschäftigte beteiligten sich am Dienstag an einem Protest gegen die geplante Kündigung von mehr als 70 Pflegehelfern am jüdischen Krankenhaus in Berlin (JBK). Die Geschäftsführung reagiere mit der Kündigung auf eine Veränderung der Finanzierungsregeln für die Krankenhäuser auf Bundesebene, wie Verdi am Montag erklärt hatte. Danach dürfen Pflegehelfer nicht mehr über das sogenannte Pflegebudget abgerechnet werden. Die Gewerkschaft kritisiert, dass der Kreis der Beschäftigten, die über das Pflegebudget abgerechnet werden können, immer weiter eingegrenzt wird. Darüber hinaus stehe das JKB unter finanziellem Druck, weil es einen Neubau, für dessen Finanzierung das Land Berlin hätte aufkommen müssen, zu weiten Teilen selbst zahlen muss. (jW)