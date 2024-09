Die Linke: Kandidaturen für neue Spitze

Berlin. Nach den Bewerbungen von Ines Schwerdtner und Jan van Aken für die Doppelspitze der Linkspartei sind am Mittwoch zwei Kandidaturen für andere Ämter in der Parteiführung auf den Weg gebracht worden. Für das Amt des Bundesgeschäftsführers bewirbt sich erneut Janis Ehling, der 2022 beim Bundesparteitag in Erfurt, wo der »Bewegungslinke« als Wunschkandidat von Janine Wissler und Martin Schirdewan galt, mit seiner Kandidatur gescheitert war. Bundesschatzmeister will Sebastian Koch werden. Koch ist seit 2016 Geschäftsführer des Berliner Landesverbandes von Die Linke. Beide wären im Falle einer Wahl Teil des geschäftsführenden Parteivorstandes. Politisch stehen Ehling und Koch, die dem aktuellen Parteivorstand angehören, für eine Fortsetzung des Kurses der vergangenen Jahre. Beim Kurznachrichtendienst X begrüßte van Aken beide Kandidaturen. (jW)