EU: Schnellerer Abschuss von Wölfen

Brüssel. Die Mehrheit der EU-Länder hat sich am Mittwoch in Brüssel für einen schnelleren Abschuss von Wölfen ausgesprochen. Auch die BRD votierte dafür, den Schutzstatus der Tiere herabzusetzen und damit die Jagd auf Wölfe zu vereinfachen. »Diese Entscheidung ist aus Sicht des Naturschutzes verantwortbar und aus Sicht der Weidetierhalter notwendig«, erklärte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen). Bislang dürfen Wölfe in der EU nur abgeschossen werden, wenn sie eine Gefahr für Menschen und Weidetiere darstellen. Mit einer Absenkung des Schutzstatus von »streng geschützt« auf »geschützt« ist ein sogenanntes Bestandsmanagement möglich. (dpa/jW)