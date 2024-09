China testet Interkontinentalrakete

Beijing. China hat am Mittwoch zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine Interkontinentalrakete mit einer Sprengkopfattrappe in den Pazifischen Ozean abgefeuert. Die Raketentruppe der Volksbefreiungsarmee habe den Test am Morgen (Ortszeit) durchgeführt; die Rakete sei auf hoher See ins geplante Zielgebiet gefallen, teilte das Verteidigungsministerium in Beijing mit.

Es habe sich um eine Routineübung im jährlichen Trainingsplan der Einheit gehandelt. Der Raketentest sei nicht gegen ein Land oder ein Ziel gerichtet gewesen, sagte Sprecher Zhang Xiaogang. Dem Ministerium zufolge sollten damit die Leistungsfähigkeit der Waffen und die militärische Ausbildung geprüft werden. Vom Raketenflug betroffene Länder wurden nach Armeeangaben vorab informiert. Der bislang letzte bekannte Test, bei dem eine chinesische Interkontinentalwaffe über den Pazifik flog, fand 1980 statt. (dpa/jW)