Wien. Nach dem Fußballbundesligaderby der Wiener Rivalen Rapid und Austria am Sonntag ist es wieder einmal zu Ausschreitungen gekommen. Im Anschluss an den 2:1-Sieg von Rapid stürmten Fans beider Lager den Platz, es folgten Schlägereien. Zuvor sollen Austria-Anhänger Böller in Richtung der benachbarten Rapid-Osttribüne geworfen haben. Auch aus den Reihen der Rapid-Fans sollen Geschosse geflogen sein. Die Polizei schritt laut Medien zu spät ein; mindestens eine Person soll verletzt worden sein. (dpa/jW)