Northvolt kündigt 1.600 Beschäftigten

Stockholm. Der Batteriehersteller Northvolt plant Massenentlassungen. Wie der schwedische Konzern am Montag mitteilte, sollen 1.600 Beschäftigte entlassen werden. Das entspricht etwa einem Viertel der gesamten Belegschaft von Northvolt in Schweden. 1.000 Jobs sollen demnach im Stammwerk in Skellefteå, 400 in Västerås und 200 in der Hauptstadt Stockholm gestrichen werden. Es gelte nun, dem Gegenwind auf dem Automobilmarkt zu begegnen, erklärte Northvolt-Chef Peter Carlsson. Ein erfolgreiches Hochfahren der Großserienproduktion von Batteriezellen in der Fabrik Northvolt Ett in Skellefteå sei demnach entscheidend. (dpa/jW)