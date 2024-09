Tausende bei Demonstrationen für Klimaschutz

Federico Gambarini/dpa Immerhin bis zu 3.000: FFF-Demo in Köln (20.9.2024)

Berlin. In mehr als 100 Städten haben Tausende Menschen bundesweit für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Klimabewegung Fridays for Future hatte im Rahmen des sogenannten globalen Klimastreiks zu Kundgebungen und Protesten aufgerufen. Nach Angaben der Bewegung demonstrierten deutschlandweit mehr als 75.000 Menschen.

»Wir waren heute mit Zehntausenden auf der Straße und haben gezeigt, dass Menschen in der eskalierenden Klimakrise nicht tatenlos bleiben wollen, während die Bundesregierung es nicht schafft, Konzepte für sozialgerechte Klimapolitik umzusetzen«, teilte Annika Rittmann von Fridays for Future Deutschland mit. Offizielle Angaben der Polizei zur Gesamtzahl der Teilnehmer lagen zunächst nicht vor.

In vielen deutschen Städten gingen Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Straßen – etwa in Berlin, München, Hamburg und Hannover. In der Hauptstadt demonstrierten nach Angaben der Veranstalter und der Polizei mehrere Tausend Menschen. Von den Veranstaltern waren zuvor 5.000 Menschen erwartet worden. Auf Plakaten waren Sprüche zu lesen wie »Stoppt den Klimawandel«, »Oma ich dachte, es gibt 4 Jahreszeiten« oder »Lasst die Erde nicht zu lang im Ofen, sonst verbrennt sie!«.

In Hamburg beteiligten sich laut Polizei zu Beginn des Aufzugs zunächst rund 2.500 Menschen. Im Laufe der friedlichen Demonstration seien aber weitere Menschen hinzugestoßen. Fridays for Future sprach von rund 9.000 Teilnehmenden. Das waren allerdings deutlich weniger als erwartet worden waren – angemeldet hatte die Organisation rund 18.000.

Die Polizei in München schätzte die Teilnehmerzahl auf etwa 2.600 Teilnehmer. »Ändert sich nichts, ändert sich alles« stand unter anderem auf Plakaten, mit denen die Demonstranten ihren Frust äußerten. Laut Polizei in Hannover waren dort etwa 1.000 Demonstranten unterwegs. In Bremen nahmen nach Polizeiangaben rund 600 Menschen an der Klimademo teil. In Freiburg waren es laut Polizei 1.600, in Halle an der Saale 700.

Vor Beginn der Corona-Pandemie gingen in Deutschland teils Hunderttausende Menschen für den Klimaschutz auf die Straße. Inzwischen hat die Klimabewegung an Zulauf verloren. (dpa/jW)