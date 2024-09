Israels Verteidigungsminister: »neue Phase des Krieges«

Ariel Hermoni/Israel Mod/ZUMA Press Wire/dpa Verteidigungsminister Joav Galant (2.v.l.) im Gazastreifen, 29.2.2024

Tel Aviv. Nach den Explosionen im Libanon hat Israels Verteidigungsminister Joav Galant eine »neue Phase« des Kriegs angekündigt. »Der Schwerpunkt verlagert sich nach Norden«, sagte Galant nach Angaben seines Büros am Mittwoch beim Besuch eines Luftwaffenstützpunkts. »Wir stellen Kräfte, Ressourcen und Energie für den nördlichen Bereich bereit.« Dort grenzt Israel an den Libanon. Die Armee habe zusammen mit dem Auslandsgeheimdienst Mossad »hervorragende Leistungen erbracht«, so Galant weiter. Am Mittwoch waren im Libanon durch die koordinierte Sprengung elektronischer Geräte erneut Hunderte Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Mindestens neun Menschen wurden durch die Explosionen getötet. Galant erklärte bei seinem Truppenbesuch: »Wir stehen am Anfang einer neuen Phase des Kriegs – sie erfordert Mut, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen.« Zuvor hatte UN-Generalsekretär António Guterres am Mittwoch in New York erklärt: »Die Logik hinter der Explosion all dieser Geräte besteht natürlich darin, dies als Präventivschlag vor einer größeren Militäroperation zu tun.« Es bestehe die »ernsthafte Gefahr einer dramatischen Eskalation.« (dpa/Reuters/jW)