Ukraine bittet Rumänien um Abschuss russischer Drohnen

(c) AP Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha mit seiner rumänischen Amtskollegin Luminita Odobescu in Bukarest am Mittwoch

Bukarest. Die Ukraine bittet das NATO-Land Rumänien, russische Drohnen abzuschießen, die sich dem rumänischen Luftraum nähern. Das sagte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha nach einem Treffen mit seiner rumänischen Kollegin Luminita Odobescu in Bukarest am Mittwoch, wie die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax berichtete.

In Rumänien sind nahe der Grenze zur Ukraine mehrmals Trümmer russischer Drohnen abgestürzt. Erst kürzlich ist eine russische Drohne etwa 45 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt über dem rumänischen Donaudelta in der Luft gesichtet worden. Rumänische F-16 Kampfjets stiegen auf und eskortierten das Objekt, bis es ukrainischen Luftraum erreichte. Seither streiten in Rumänien Politiker und Militärs darüber, ob Gesetzesänderungen notwendig sind, um feindliche Drohnen im eigenen Luftraum abzuschießen. (dpa/jW)