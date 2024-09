Bloomberg: VW will Werk für Verbrenner in China schließen

Zhang Nan/XinHua/dpa VW-Werk in Jilinchangchun

New York. Volkswagen und sein chinesischer Joint-Venture-Partner SAIC wollen laut einem US-Medienbericht wegen sinkender Nachfrage nach Verbrennerautos mindestens eine Fabrik in China schließen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Verweis auf eine mit den Angelegenheiten vertraute Person, die allerdings anonym bleiben wolle. Im kommenden Jahr könnte als erstes das Werk in Nanjing geschlossen werden, hieß es. VW und SAIC wollten sich zu dem Bericht nicht äußern. Zusammen betreiben die Autobauer neun Standorte in der Volksrepublik. (Reuters/jW)