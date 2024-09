Hamburg. In den Spitzenpositionen der deutschen Erst- und Zweitligisten sind weiterhin kaum Frauen. Laut einem aktuellen Bericht der Organisation »Fußball kann mehr« (FKM) sind von 84 Positionen in den Führungsetagen der Vereine nur sechs an Frauen vergeben. Nur vier Vereine haben demnach überhaupt Frauen im Topmanagement, nämlich Schalke 04, der FC St. Pauli, der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen. Für den Bericht befragte die Organisation alle Vereine der ersten und zweiten Liga der vorigen Saison. 32 von 36 Klubs beteiligten sich an der Umfrage; nur Leverkusen, Darmstadt, Kiel und Wiesbaden nicht. (dpa/jW)