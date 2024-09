Gelsenkirchen/Osnabrück. Fußballzweitligist Schalke 04 hat auf die sportliche Misere reagiert und seinen Trainer Karel Geraerts sowie Sportdirektor Marc Wilmots freigestellt. Die Königsblauen gaben die Entscheidung am Samstag morgen bekannt. Einen Tag zuvor hatte Schalke eine 3:0-Führung gegen Darmstadt 98 verspielt und ein 3:5-Debakel erlebt. Auch Zweitligaabsteiger VfL Osnabrück hat sich nach dem Fehlstart in die neue Drittligasaison von Trainer Uwe Koschinat getrennt. Der Coach wurde nach dem 2:3 bei Waldhof Mannheim freigestellt, wie die Lila-Weißen am Sonntag mitteilten. (sid/jW)