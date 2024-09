Tausende bei Protesten für Klimaschutz

Berlin. In mehr als 100 Städten haben Tausende Menschen bundesweit für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Klimabewegung Fridays for Future hatte im Rahmen des sogenannten globalen Klimastreiks für Freitag zu Kundgebungen und Protesten aufgerufen. Nach Angaben der Bewegung demonstrierten deutschlandweit mehr als 75.000 Menschen. In vielen deutschen Städten gingen Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Straßen – etwa in Berlin, München, Hamburg und Hannover. Auf Plakaten waren Sprüche zu lesen wie »Oma, ich dachte, es gibt 4 Jahreszeiten«.(dpa/jW)