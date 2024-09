Werteunion gründet Berliner Landesverband

Berlin. Die konservative Partei Werteunion hat in Berlin einen Landesverband gegründet. Es gehe darum, eine bürgerlich-konservative Politik in der Hauptstadt und in Deutschland anzubieten, sagte der neu gewählte Landesvorsitzende Bernd Pfeiffer in Berlin. Zur Gründung des Landesverbands kam auch der Bundesvorsitzende der Partei und frühere Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Die Gründung sei ein wichtiger Schritt, »da dies ein klares Signal ist, dass die Werteunion auch in Berlin eine Politikwende will, die die CDU unter Kai Wegner zwar versprochen, aber den Wählern vorenthalten hatte«, sagte Maaßen. Die im Februar dieses Jahres auf Bundesebene gegründete Partei hat bereits mehrere Landesverbände ins Leben gerufen, unter anderem in Brandenburg. (dpa/jW)