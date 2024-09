ANO siegt in Tschechien bei Regionalwahlen

Prag. In Tschechien hat die rechte Oppositionspartei ANO von Expremier Andrej Babiš bei den Regionalwahlen einen deutlichen Sieg erzielt. Die Gruppierung wurde in zehn der 13 Regionalparlamente stärkste Kraft, wie aus dem am Sonntag von der Statistikbehörde CSU veröffentlichten Ergebnis hervorging. Die ANO kooperiert auf EU-Ebene in einem neuen Rechtsaußenbündnis mit der ungarischen Fidesz und der österreichischen FPÖ. Die Wahlbeteiligung fiel entsprechend der extremen Hochwasserlage schwach aus und lag bei nur 32,9 Prozent. Die Regierung hatte sich aus juristischen Gründen gegen eine Verschiebung entschieden. (dpa/jW)