Sri Lanka: Marxist gewinnt Präsidentschaftswahl

Colombo. In Sri Lanka hat der Linkskandidat Anura Kumara Dissanayake die Präsidentschaftswahl gewonnen. Wie die Wahlkommission des südasiatischen Inselstaats am Sonntag mitteilte, holte der 55jährige Marxist 42,3 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen den zweitplazierten Oppositionsführer Sajith Premadasa durch. Übergangspräsident Ranil Wickremesinghe landete abgeschlagen auf dem dritten Platz. Hauptthema der Wahl am Sonnabend war die Abhängigkeit vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Dissanayake werde den Deal mit dem IWF nicht aufkündigen, aber nachverhandeln, hieß es von seiner Partei Volksbefreiungsfront. (AFP/jW)