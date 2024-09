Labour-Parteitag startet mit Kritik an Kürzungskurs

Liverpool. Der Parteitag der britischen Labour-Partei hat am Sonntag mit deutlicher Kritik an der neuen Regierung und Premierminister Keir Starmer begonnen. Nach einem feierlichen Auftakt in der nordenglischen Stadt Liverpool mussten sich Starmers Regierung vor dem Kongress rechtfertigen, warum sie die Streichung des Heizkostenzuschlags für Rentner als eine der ersten Amtshandlungen angekündigt hatte. Die Labour-Kovorsitzende Angela Rayner sagte, man könne die Probleme des Landes »nicht einfach wegwünschen«. Die Regierung hatte die Sozialkürzungen mit Verweis auf ein angebliches Finanzloch durch die Vorgängerregierung begründet. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Unite, Sharon Graham, forderte Labour vergangene Woche auf, diese »grausame Politik« zurückzunehmen. Die Zahlungen würden einigen Rentnern helfen, immer weiter steigende Heizkosten zu bezahlen. (Reuters/jW)