Trotz Protesten aus der Ukrai­ne hat das Filmfestival in Zürich einen Dokumentarfilm über russische Soldaten im Ukraine-Krieg in sein Programm aufgenommen. »›Russians at war‹ ist ein Antikriegsfilm, in dem Soldaten offen (Russlands Präsident Wladimir) Putin und Moskaus Krieg kritisieren«, schrieben die Organisatoren am Donnerstag abend auf der Plattform X. Zuvor hatte das ukrainische Außenministerium die Festivalleitung ebenso bei X aufgefordert, den Film nicht zu zeigen. »Wir verurteilen jeden Versuch, Russland eine kulturelle Bühne zu geben, auf der es seine Kriegsverbrechen beschönigen kann«, hieß es. »Russians at war« (»Russen im Krieg«) der russisch-kanadischen Filmemacherin Anastasia Trofimova wird im Rahmen des Dokumentarfilmwettbewerbs viermal gezeigt. Trofimova hatte nach eigener Darstellung einen Soldaten auf Heimaturlaub in Moskau kennengelernt. Der Film sei unautorisiert ein Jahr in einem Bataillon an der Grenze zur Ukraine gedreht worden. Ukrainische Kritiker werfen der Dokumentarfilmerin vor, dass sie bereits vorher für russische Staatsmedien tätig gewesen sei. (dpa/jW)