In Leipzig ist ein bisher unbekanntes Frühwerk von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) entdeckt worden. Es handelt sich um die zwölfminütige »Serenate ex C« aus der Sammlung Carl Ferdinand Beckers; sie war im Bestand der Musikbibliothek der Leipziger Städtischen Bibliotheken, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Aufgefallen war die Abschrift bei der Arbeit an der Neuausgabe des Köchel-Verzeichnisses. Vermutet wird ein Entstehungszeitraum Mitte bis Ende der 1760er Jahre. An diesem Sonnabend wird das Stück in der Oper Leipzig vorgestellt und aufgeführt. (dpa/jW)