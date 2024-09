Lufthansa vor Streichung von Flügen nach Beijing

Frankfurt am Main. Die Lufthansa prüft eine Streichung ihrer täglichen Verbindung von Frankfurt am Main nach Beijing, wie sie am Freitag mitteilte. Man stehe mit Airlines aus China, vom Persischen Golf und vom Bosporus »in einem extrem ungleichen Wettbewerb«, begründete der Konzern die Überprüfung. Die Konkurrenz profitiere von niedrigeren Sozialstandards und Standortkosten, nutze zudem seit mehr als zwei Jahren »den russischen Luftraum; und aus den kürzeren Routen ergeben sich weitere Kostenvorteile«. (dpa/jW)