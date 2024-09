Israel untersucht Westbank-Skandal

Ramallah. Israels Armee untersucht einen Vorfall, bei dem Soldaten im Westjordanland die Leichen von Palästinensern von einem Dach gestoßen haben. Dies berichtete dpa am Freitag. Das Militär sprach demnach von einem »schwerwiegenden Vorfall«, der angeblich nicht mit den Werten der israelischen Armee und den Erwartungen an ihre Soldaten übereinstimme. Videos zeigen, wie drei Soldaten die bei einem Einsatz der Armee am Donnerstag nahe Dschenin getöteten Personen von einem Dach werfen beziehungsweise treten. Die Aufnahmen sorgten auch in Israel für Entsetzen. Medienberichten zufolge befanden sich die Palästinenser auf dem Dach eines von israelischen Einsatzkräften umstellten Hauses. Palästinensischen und israelischen Angaben zufolge wurden insgesamt sieben Menschen bei dem Einsatz getötet. (dpa/jW)