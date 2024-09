Zahl der Geflüchteten in BRD leicht gestiegen

Berlin. Die Zahl der Geflüchteten in der BRD ist in der ersten Jahreshälfte leicht gestiegen, die der Ausreisepflichtigen dabei leicht gesunken. Wie die Bundesregierung in einer am Freitag bekanntgewordenen Antwort auf eine Anfrage der Gruppe Die Linke ausführte, lebten hierzulande Ende Juni rund 3,48 Millionen Geflüchtete, etwa 60.000 mehr als Ende 2023. Rund 1,18 Millionen der Geflüchteten kamen aus der Ukraine. Von 226.882 Ausreisepflichtigen waren demnach rund 181.500 geduldet, die übrigen »vollziehbar ausreisepflichtig«. Ende 2023 waren noch rund 243.000 Ausreisepflichtige gezählt worden, von denen rund 194.000 Geduldete waren. (dpa/jW)