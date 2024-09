Marokko: 150 Menschen verhaftet

Rabat. In Marokko haben die Behörden im Zusammenhang mit einem Ansturm von Flüchtlingen auf die spanische Exklave Ceuta 152 Menschen festgenommen. Dies meldete Reuters am Freitag. Sie werden beschuldigt, über Onlinenetzwerke zu dem massenhaften Versuch der Grenzüberquerung aufgerufen zu haben, teilte ein Regierungssprecher mit. In den vergangenen Tagen strömten Tausende überwiegend junge marokkanische Männer in die nördliche Stadt Fnideq, um zu versuchen, die stark gesicherte Grenze ins benachbarte Ceuta zu überwinden und so in die EU zu gelangen. (Reuters/jW)