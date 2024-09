Berlin. Der Internetsender Dazn rechnet trotz des laufenden Streits mit der Deutschen Fußballiga (DFL) mit dem baldigen Ende der Verluste und statt dessen mit Gewinnen im kommenden Jahr. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2024 »werden wir unter dem Strich das erste profitable Halbjahr erreichen«, sagte Deutschland-Chefin Alice Mascia dem Magazin Capital. »2025 werden wir dann auf Jahresbasis komplett profitabel sein (…). Wir beweisen, dass sich mit Livesport Profitabilität erzielen lässt – entgegen allen negativen Prophezeiungen.« Das internationale Medienunternehmen ist seit 2016 in Deutschland aktiv und zeigt unter anderem Livespiele der Fußballbundesliga und der Champions League. Die Deutschland-Chefin bekräftigte in dem Interview die Drohungen im laufenden Streit mit der DFL. Bereits im April hatte Dazn mit weiteren juristischen Schritten und mit einem kompletten Bundesligaausstieg gedroht. (dpa/jW)