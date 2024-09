Rom. Mats Hummels’ neuer Klub AS Rom hat sich nach nur vier Spieltagen in der italienischen Fußballiga von seinem Trainer Daniele De Rossi getrennt. Die 41 Jahre alte Klublegende hatte die Roma erst im Januar als Nachfolger von José Mourinho übernommen, danach unter anderem ins Halbfinale der Europa-League geführt und im April einen neuen Dreijahresvertrag erhalten. Nachfolger wird der Kroate Ivan Jurić, wie der Klub mitteilte. Jurić erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025; am Abend veröffentlichte die Roma gleich ein Foto, das den Kroaten in Trainingskleidung des Klubs zeigt. Der 49jährige war bis Ende Juni Trainer von Romas Ligarivalen FC Turin. (dpa/jW)