Bayern: Sicherheit beim Oktoberfest

München. Die Aktion »Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*« wird auch in diesem Jahr bei dem am Wochenende beginnenden Oktoberfest in München vor Ort sein. Ziel ist es, Besucherinnen, die in Not geraten, Hilfe und Unterstützung zu bieten und auf die Problematik von sexualisierter Gewalt aufmerksam zu machen, wie es in der Mitteilung vom Montag heißt. Betont wurde darin auch, dass jede Frau das Recht habe, zu flirten, sich sexy anzuziehen, zu feiern oder alleine nach Hause zu gehen. »Schuld ist immer der Täter«, stellte die Leiterin des »Safe Space«, Lisa Löffler, klar. (jW)