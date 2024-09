Ein todsicheres Ding: Anlässlich des 25jährigen Jubiläums der Ruhrpottkomödie »Bang Boom Bang« zeigt ein Bochumer Kino den Film am Freitag abend zeitgleich in allen 14 Kinosälen. Rund 2.300 eingefleischte Fans haben sich bereits Karten für den besonderen Abend mit Rahmenprogramm gesichert, sagte eine Sprecherin des UCI-Multiplexkinos in Bochum. Die Gaunerkomödie von Regisseur Peter Thorwarth, die 1999 in den deutschen Kinos anlief, lockt auch nach einem Vierteljahrhundert noch treue Anhänger: Das UCI in Bochum bietet seit Kinostart jeden Freitag Gelegenheit, den Film zu sehen. So läuft der Streifen inzwischen in der 1.309. Kinowoche. »Die eingefleischten Fans können ihn oft mitsprechen, kommen teilweise verkleidet zu den Events«, so die Sprecherin. Inzwischen wüchsen auch jüngere Fans nach, die den Film erst Jahre nach Kinostart kennen und lieben gelernt hätten. (dpa/jW)