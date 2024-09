EU-Asylsystem: Niederlande will raus

Den Haag. Die rechte niederländische Regierung will aus dem EU-Asylsystem aussteigen. Sie habe bei der EU-Kommission eine Ausnahmeregelung für die Niederlande beantragt, um härter gegen unerwünschte Einwanderung vorzugehen, teilte Migrationsministerin Marjolein Faber am Mittwoch auf der Onlineplattform X mit. Die seit Juli amtierende Regierung unter der Führung der rechten PVV-Partei von Geert Wilders will zudem eine nationale Asylkrise ausrufen, die es ihr ermöglicht, Kontrollen ohne Zustimmung des Parlaments durchzuführen. Auch Faber gehört der PVV an. (Reuters/jW)