Israel greift erneut Notunterkunft an

Gaza. Im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule fünf Menschen getötet worden. »Fünf Märtyrer und mehrere Verletzte« seien nach dem Angriff auf die in eine Notunterkunft umfunktionierte Ibn-Al-Hadschtam-Schule in der Stadt Gaza geborgen worden, erklärte die örtliche Zivilschutzbehörde am Mittwoch. Die israelische Armee teilte mit, ihre Luftwaffe habe einen »präzisen Angriff auf Hamas-Terroristen« in einem Gebäude geflogen, das zuvor als Schule gedient hatte. Es seien »zahlreiche Maßnahmen« ergriffen worden, um die Zivilbevölkerung zu schützen, darunter der Einsatz präziser Munition und Luftüberwachung. Es ist der jüngste zahlreicher israelischer Angriffe auf umfunktionierte Schulen im Gazastreifen. Am Sonnabend waren nach Angaben der Zivilschutzbehörde bei einem Angriff auf die Schuhada-Al-Seitun-Schule in der Stadt Gaza fünf Menschen getötet worden. (AFP/jW)