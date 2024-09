DVRK feuert ballistische Kurzstreckenraketen ab

Seoul. Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Armee erneut mehrere ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Die Raketen seien am Mittwoch gegen 6.50 Uhr (Ortszeit) in Richtung Nordosten abgeschossen worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Die Geschosse würden nun analysiert. Die Armee stehe im engen Austausch mit Tokio und Washington. Japan bestätigte den Abschuss der Raketen. Die japanische Küstenwache forderte Schiffsbesatzungen zu erhöhter Wachsamkeit auf. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hatte nach Angaben der südkoreanischen Armee bereits am vergangenen Donnerstag mehrere Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert, das auch als Japanisches Meer bekannt ist. Es handelte sich um den ersten nordkoreanischen Waffentest seit Anfang Juli. Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea befinden sich derzeit auf einem Tiefpunkt. (AFP/jW)