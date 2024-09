Wahlen in Jammu und Kaschmir begonnen

Neu-Delhi. Im von Indien verwalteten Teil Kaschmirs haben am Mittwoch die ersten Regionalwahlen seit der Aufhebung der Teilautonomie begonnen. Der indische Regierungschef Narendra Modi forderte die Menschen auf, »zahlreich zu wählen und das Fest der Demokratie zu stärken«. Die Wahl in der von Pakistan und Indien beanspruchten Himalajaregion findet in drei Etappen statt, die letzte ist für den 2. Oktober geplant. Sechs Tage später sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Modis hindu-nationalistische Regierung hatte 2019 die Teilautonomie von Jammu und Kaschmir aufgehoben, was zu monatelangen Protesten führte. (AFP/jW)