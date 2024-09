Bundesregierung will Irak-Einsatz verlängern

Berlin. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch grünes Licht für den weiteren Einsatz deutscher Soldaten im Irak gegeben. Die Ministerrunde beschloss, das Mandat für die Entsendung von bis zu 500 Militärs bis zum 31. Januar 2026 zu verlängern, also etwa vier Monate nach der geplanten Bundestagswahl. »Das Ziel des Einsatzes ist es, die regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte nachhaltig zu befähigen, die Sicherheit und Stabilität im Irak zu gewährleisten und ein Wiedererstarken der Terrororganisation des sogenannten Islamischen Staats (IS) zu verhindern«, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Über das Mandat entscheidet der Bundestag. Das aktuelle Mandat gilt bis Ende Oktober. Die irakische Regierung hat nach den Worten Büchners die weitere Unterstützung Deutschlands gegen die Bedrohungen durch den IS erbeten. (dpa/jW)