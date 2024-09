Die Literaturverfilmung »Shogun« hat bei den diesjährigen Emmy Awards in Los Angeles mächtig abgeräumt: 18 Preise – mehr hat es in einem einzigen Jahrgang noch nie für eine Serie gegeben. »Shogun« erhielt unter anderem die Auszeichnung als beste Dramaserie, Hiroyuki Sanada und Anna Sawai bekamen Preise als beste Darsteller. Im deutschsprachigen Raum läuft »Shogun« bei Disney plus. Erzählt wird von den Erlebnissen eines britischen Navigators, der im 17. Jahrhundert nach Japan kommt und dort zum Samurai wird. (dpa/jW)