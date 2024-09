US-Sänger Tito Jackson, Bruder von Michael Jackson, ist am 15. September im Alter von 70 Jahren gestorben. Das bestätigte Steve Manning, ein langjähriger Freund der Familie und ehemaliger Manager der Jacksons, dem US-Portal E News. Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Tito Jackson war Teil der berühmten Soulband The Jackson Five, bei der auch Michael seine Karriere startete. Gemeinsam mit seinen Brüdern Marlon und Jackie sowie seinem Sohn Taryll hatte Tito Jackson noch vergangene Woche in München ein Konzert gegeben. (dpa/jW)