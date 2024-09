China: Umweltamt will 45 Klimaprojekte stoppen

Berlin. Im Zusammenhang mit mutmaßlichen Betrugsfällen will das Umweltbundesamt 45 Klimaschutzprojekte in China stoppen. »Unser Ziel ist es, alle 45 verdächtigen China-Projekte rückabzuwickeln«, erklärte der Leiter des Umweltbundesamts (UBA), Dirk Messner, am Montag. Die Projekte stünden unter einem »sehr starken Betrugsverdacht«, weil sie nicht die angegebenen Voraussetzungen, etwa zur Reduktion von Treibhausgasen, erfüllen würden. Wie im Juni bekanntgeworden war, haben sich deutsche Mineralölkonzerne möglicherweise einen Beitrag auf ihre CO2-Bilanzen anrechnen lassen, der auf Klimaschutzprojekte zurückging, die laut UBA auf Basis von Betrug zustande gekommen sein könnten. (dpa/jW)