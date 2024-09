Kasachstan:Kooperation für Rohstoffe mit BRD

Astana. Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag bei seinem Besuch in Kasachstans Hauptstadt Astana zu schnellen Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg aufgerufen. »Es ist Fakt, dass Russland in militärischer Hinsicht unbesiegbar ist«, sagte Tokajew, der zugleich eine Rohstoff- und Technologiepartnerschaft mit der Bundesrepublik ankündigte. Demnach erwarte man den Aufbau »eines Handelskonsortiums für seltene Erden«. Das Prinzip laute dabei »Technologie gegen Rohstoffe«. Kasachstan verfüge über 19 der 34 Ressourcen, die als kritische Rohstoffe eingestuft würden. Tokajew begrüßte zudem die Investitionen von 500 Millionen US-Dollar durch das Unternehmen HMS Bergbau für eine Lithiummine im Osten des Landes. Kasachstan könne den Anteil seiner Ölexporte in die EU von aktuell 70 Prozent weiter steigern, erklärte Tokajew. (Reuters/dpa/jW)