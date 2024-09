DFB-Elf: Nagelsmann muss umstellen, Undav für Füllkrug

Federico Gambarini/dpa

Amsterdam. Julian Nagelsmann ist im Härtetest der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Niederlande zum Umstellen gezwungen. Der Bundestrainer ersetzt den angeschlagenen Stürmer Niclas Füllkrug (Reizung der linken Achillessehne) in Amsterdam durch Deniz Undav, der in seinem vierten Länderspiel sein Starteldebüt gibt. Füllkrug war am Dienstag mittag abgereist, er hatte bereits das Abschlusstraining am Montag nur teilweise absolvieren können.

In der Abwehr setzt Nagelsmann auf die Viererkette des 5:0 gegen Ungarn in Düsseldorf zum Nations-League-Start am Samstag. Der neue Kapitän Joshua Kimmich verteidigt im zweiten Spiel der Nationenliga rechts, David Raum links, innen stehen wieder Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah.

Die Doppelsechs bilden erneut Pascal Groß und Robert Andrich, Jamal Musiala und Florian Wirtz sollen wie gegen Ungarn Kai Havertz flankieren und auf den Flügeln zaubern. - Die deutsche Aufstellung: ter Stegen - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Andrich, Groß - Wirtz, Havertz, Musiala - Undav. - Trainer: Nagelsmann. (AFP/jW)