Monopol-Prozess gegen Google hat begonnen

Alastair Grant/AP Dem Monopolisten wird Monopolbildung vorgeworfen - von der US-Regierung

Alexandria. Vor einem US-Gericht hat am Montag das zweite große Kartellrechtsverfahren in diesem Jahr gegen den zu Alphabet gehörenden Technologiekonzern Google begonnen. Bei dem Prozess in Alexandria im Bundesstaat Virginia erhebt die US-Regierung den Vorwurf, Google dominiere das Werbetechnologiegeschäft und unterdrücke durch Monopolbildung den Wettbewerb. Konkret geht es um das komplexe System, das bestimmt, welche Onlineanzeigen Nutzern angezeigt werden und wie hoch die Kosten für den Werbetreibenden sind.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen weist die Vorwürfe der Regierung als »grundlegend falsch« zurück. Es sieht in der Klage eine Verletzung der Grundsätze des Kartellrechts, das Wirtschaftswachstum und Innovation fördern solle. Der Tech-Konzern führt ferner an, die Argumentation der Kläger basiere auf einer veralteten Vorstellung vom Internet. (AFP/jW)