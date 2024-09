Audi Brüssel: Kollegen entwenden Schlüssel

Brüssel. In einem von der Schließung bedrohten Audi-Werk in Brüssel haben Beschäftigte die Schlüssel von rund 200 Fahrzeugen entwendet. Sie wollen damit erzwingen, dass die Geschäftsführung Klarheit über die Zukunft des Standorts schafft, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtet. Solange das nicht geschehe, werde kein Auto das Werk verlassen. Audi will die Erpressung den Angaben zufolge nicht akzeptieren und hat gedroht, Anzeige zu erstatten, sollten die Schlüssel nicht bis zu diesem Montag mittag zurückgebracht werden. (dpa/jW)