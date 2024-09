IAEO will Zusammenarbeit mit Russland ausbauen

Zaporizhzhia Nuclear Power Plant/Handout via REUTERS

Kaliningrad. Die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) wird die Zusammenarbeit mit Russland ausbauen, sagte Generaldirektor Rafael Grossi laut Tass nach seinen Gesprächen mit dem Chef der russischen Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschew in Kaliningrad.

»Trotz all dieser Herausforderungen (...) ist es interessant, dass wir an einer Reihe von wichtigen Bereichen arbeiten, die mit der Kernenergie zu tun haben«, sagte er. »Und ich möchte sagen, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass die IAEO ihren Dialog und ihre Zusammenarbeit mit Russland in einer Reihe von Bereichen, die damit zusammenhängen, verstärken wird.«

»Der Brand des Kühlturms im Kernkraftwerk Saporischschija und die sich abzeichnende Situation in Kursk, um nur zwei Beispiele zu nennen«, sind laut Grossi »klare Indikatoren dafür, dass wir in diesen schwierigen Zeiten nicht nachlassen dürfen, wenn es um den Schutz der nuklearen Sicherheit geht.«

»Von Zeit zu Zeit mag es hier Frustrationen geben, auch in der Ukraine gibt es Frustrationen, wenn es um das geht, was wir zu sagen haben. Ich hoffe, jeder versteht die Arbeit der IAEO, die technische Grundlage unserer Arbeit und unseren unnachgiebigen Einsatz für die nukleare Sicherheit. Und das werden wir auch weiterhin tun, egal welche Schwierigkeiten wir haben«, erklärte er.

Grossi fügte hinzu, dass die IAEO ein geeignetes Mittel sei, um die nukleare Sicherheit trotz der »unglaublich schwierigen Situation« zu fördern.

Sowohl die russische als auch die ukrainische Seite wüssten, dass es mit der IAEO »einen technischen, professionellen Kommunikationskanal gibt«. Dieser müsse »trotz der Schwierigkeiten und trotz der Frustration aufrechterhalten« werden. (jW)