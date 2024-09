Thailands neue Regierungschefin legt Amtseid ab

Sakchai Lalit/AP/dpa Paetongtarn Shinawatra in Bangkok am Freitag

Bangkok.Thailands neue Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra hat am Freitag in Bangkok ihren Amtseid abgelegt. Die dafür vorgeschriebene Zeremonie bei König Maha Vajiralongkorn habe hinter verschlossenen Türen stattgefunden, berichtete das Fernsehen. Damit wurde die 38jährige Tochter des milliardenschweren Expremierministers Thaksin Shinawatra die jüngste Regierungschefin in der Geschichte des Landes.

Paetongtarn Shinawatra war im vergangenen Monat vom Parlament in ihr Amt gewählt worden. Sie war dafür von der regierenden Pheu-Thai-Partei nominiert worden, die größtenteils von ihrer Familie kontrolliert wird. Die 38jährige ersetzt den bisherigen Regierungschef Srettha Thavisin, den das thailändische Verfassungsgericht seines Amtes enthoben hatte. Damit steht nun zum dritten Mal ein Mitglied der Milliardärsfamilie an der Spitze der Regierung in Bangkok. (AFP/jW)