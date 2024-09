Nahost: USA ziehen Flugzeugträger ab

Washington. Nach einem mehrwöchigen Einsatz haben die USA ihren Flugzeugträger USS »Theodore Roosevelt« aus dem Roten Meer abgezogen. Das Schiff und der dazugehörige Verband befänden sich auf dem Weg durch den Indopazifik, teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Patrick Ryder, am Freitag mit. In Nahost verbleiben noch der Flugzeugträger USS »Abraham Lincoln« und dessen Begleitschiffe, die derzeit im Golf von Oman kreuzen. Bei Bedarf seien die USA in der Lage, mit zwei Flugzeugträgern vor Ort zu sein, betonte Ryder. Die »Lincoln« und ihre Begleitschiffe waren als zweiter Flottenverband Anfang August zur »Roosevelt« gestoßen, nachdem sich die Lage in Nahost verschärft hatte. (dpa/jW)