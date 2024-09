Sozialverbände fordern Änderungen am Haushalt

Berlin. Zum Abschuss der Haushaltswoche im Bundestag haben Sozialverbände Änderungen im Etatentwurf gefordert. Es müsse »in die soziale Infrastruktur investiert werden, statt Nullrunden oder gar Kürzungen fortzuschreiben«, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Appell der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. »Die Einrichtungen der sozialen Arbeit befinden sich schon jetzt in einer dramatischen finanziellen Lage.« Nun sollten beispielsweise Hilfen für Langzeitarbeitslose, Mittel für Integrationskurse und für die psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen gekürzt werden. (dpa/jW)