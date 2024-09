EU: Vorstellung neuer Kommission verzögert sich

Brüssel. Die Bekanntgabe der neuen EU-Kommission unter Ursula von der Leyen könnte sich weiter verzögern. Kommissionssprecher Eric Mamer sagte am Freitag in Brüssel, von der Leyen beabsichtige zwar weiterhin, am Dienstag den Spitzen des EU-Parlaments in Strasbourg ihre Kommissarsliste zu präsentieren. Er räumte allerdings Probleme ein. Mamer spielte damit auf Widerstand in Slowenien gegen von der Leyens Einflussnahme an. Die deutsche Kommissionspräsidentin hatte die Regierung in Ljubljana bei einem Besuch gedrängt, eine Frau nach Brüssel zu schicken statt des ursprünglich vorgesehenen Kandidaten. (AFP/jW)