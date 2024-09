17 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice

Berlin. Beschäftigte verbringen in Deutschland durchschnittlich 17 Prozent ihrer Arbeitszeit zu Hause. »Der Umfang von Homeoffice ist gegenüber dem Vorjahr unverändert«, sagte Ifo-Forscher Jean-Victor Alipour zur am Donnerstag veröffentlichten Umfrage seines Instituts. Das Ergebnis decke sich mit anderen Daten, wonach das Homeoffice keinesfalls auf dem Rückzug sei. Besonders häufig wird in der IT-Branche (58 Prozent der Arbeitszeit) und in den Unternehmensberatungen (50 Prozent) im Home­office gearbeitet. Insgesamt arbeiten aktuell 23,4 Prozent der Beschäftigten im Home­office. (Reuters/jW)