Sicherheitskräfte um Löhne geprellt

Köln. Am Flughafen Köln/Bonn werden Sicherheitskräfte von einem Mitgliedunternehmen des Unternehmerverbands BDLS »extrem um den Lohn geprellt«, wie Verdi am Montag mitteilte. Der Auftraggeber der verantwortlichen Sicherheitsfirma IWS an dem Flughafen ist demnach das Frachtunternehmen DHL Airways GmbH, das eine Tochtergesellschaft der DHL Group ist und zur Business Unit DHL Express gehört. An diesem Standort werden die tarifvertraglich vereinbarten Grundlöhne des Sicherheitspersonals von der Firma IWS laut Verdi um 4,70 Euro pro Stunde unterlaufen. (jW)