Kitastreiks und Urabstimmung in Berlin

Berlin. Nachdem die Beschäftigten der Kita-Eigenbetriebe in Berlin bereits für diesen Donnerstag in den Warnstreik gerufen worden sind, haben Verdi und die GEW auch für den 19. September Arbeitsniederlegungen angekündigt. Rund um den 19. September hält die GEW auch die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik in den Kita-Eigenbetrieben ab. Grund ist die Weigerung des Berliner Senats, mit den Gewerkschaften über einen Tarifvertrag für pädagogische Qualität und Entlastung zu verhandeln. (jW)