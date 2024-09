Ungarn: Regierung wird umgebildet

Budapest. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat eine Regierungsumbildung angekündigt. Grund sei, dass der Posten des Zentralbankchefs »leider am 1. März frei wird«, so Orbán laut Reuters vom Montag in einem Facebook-Eintrag. Finanzminister Mihály Varga gilt als Favorit für die Nachfolge von Orbáns altem Verbündeten György Matolcsy als Chef der Zentralbank, während Wirtschaftsminister Márton Nagy, ein ehemaliger Zentralbanker, die Verantwortung für die öffentlichen Finanzen in einem zusammengelegten Ministerium für Wirtschaft und Staatsfinanzen übernehmen könnte. Ungarn hat mit über 25 Prozent im ersten Quartal die höchste Inflation in der EU. (Reuters/jW)